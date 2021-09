Casa Branca diz que atingir teto da dívida pode causar recessão e afetar mercados

A Casa Branca alerta em memorando que, caso o teto da dívida federal seja superado, isso poderia provocar uma recessão econômica nos Estados Unidos. “O crescimento econômico iria perder fôlego, o desemprego subiria e o mercado de trabalho poderia perder milhões de empregos”, diz o documento.

A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também advertiu governos estaduais e locais sobre o impacto do problema potencial.

A oposição republicana tem afirmado que cabe apenas aos democratas resolver o problema, enquanto o presidente americano cobra uma solução bipartidária no assunto.

No documento, a Casa Branca também alerta para o potencial negativo do impasse para os mercados. Ela lembra que, no impasse anterior sobre o teto da dívida, o índice S&P 500 da bolsa de Nova York recuou 17%, nos meses anteriores ao país atingir o limite da dívida.

O governo de Joe Biden cita também o impacto potencial nos fundos de pensões estatais.

Veja também