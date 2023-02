Casa Branca diz que agirá rápido em indicação de nome para vice-chair do Fed

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 16:16 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agirá de forma rápida para nomear um indicado à vice-presidência do Federal Reserve (Fed) em um futuro próximo, mas não tem nenhuma indicação prévia neste momento, disse uma autoridade da Casa Branca nesta quarta-feira.

O Wall Street Journal informou anteriormente que a Casa Branca considera nomear Austan Goolsbee, que se tornou presidente do Fed de Chicago no mês passado, para a posição de vice-chair do banco central norte-americano.

(Por Andrea Shalal)





