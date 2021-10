Casa Branca diz que acordo sobre limite da dívida é passo positivo

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) – Um acordo de curto prazo para evitar uma crise do teto da dívida dos Estados Unidos é um passo positivo que dá ao país algum espaço para respirar, disse a Casa Branca nesta quinta-feira.

“Este é um passo positivo, mas não deveríamos estar nesta posição”, disse a repórteres a porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre.

(Por Jeff Mason e Trevor Hunnicutt)

Saiba mais