Casa Branca anuncia morte de líder da Al-Qaeda no Iêmen

WASHINGTON, 7 FEV (ANSA) – O líder da organização terrorista Al-Qaeda no Iêmen, Qassim al-Rimi, incluído na lista dos criminosos mais perigosos do mundo, morreu durante um ataque ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o governo americano. De acordo com um comunicado da Casa Branca, al-Rimi, de 41 anos, era um dos fundadores da Al-Qaeda na Península Arábica e considerado o vice do atual chefe da organização, Ayman al-Zawahiri. “Por ordem do presidente Donald Trump, os Estados Unidos realizaram uma operação antiterrorista no Iêmen na qual Qassim al-Rimi foi eliminado com sucesso”, diz o texto. A morte do criminoso já havia sido divulgada na semana passada pela imprensa americana, mas só foi confirmada ontem (6). Na nota, a Casa Branca informa que al-Rimi cometeu diversos atos de violência contra o povo do Iêmen e incentivou vários atentados contra o Exército americano pelo mundo. Segundo o jornal “The New York Times”, os serviços de inteligência dos Estados Unidos acreditavam que al-Rimi havia sido morto em um ataque aéreo colocado em prática em janeiro. “A morte de al-Rimi degrada ainda mais o movimento global da Al-Qaeda e nos aproxima mais da eliminação das ameaças que esses grupos apresentam para a segurança americana”, finalizou a Casa Branca. Desde 2010, o membro da Al-Qaeda estava na lista de terroristas mais procurados do mundo. Os Estados Unidos, inclusive, oferecia US$10 milhões por informações sobre o seu paradeiro. (ANSA)