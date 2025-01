Casa Branca anula decisão de congelar gastos federais nos EUA

A Casa Branca reverteu, nesta quarta-feira (29), sua decisão de congelar os gastos em programas de auxílio federais nos Estados Unidos, uma medida que causou caos e foi temporariamente bloqueada no dia anterior por um juiz federal, informaram vários meios de comunicação.

O chefe do Escritório de Administração e Orçamento enviou um memorando aos chefes de departamentos e agências governamentais indicando que a ordem anterior havia sido “rescindida”, afirmaram NBC, CNN e Washington Post.

Tudo começou com um memorando da Casa Branca publicado na noite de segunda-feira, no qual se solicitava que os departamentos e agências federais congelassem certos gastos com “assistência” para revisá-los e garantir que estivessem alinhados com as “prioridades do presidente”.

Em princípio, tratava-se de despesas relacionadas a programas de assistência e atividades de apoio do Estado, para os quais cada agência deveria realizar uma “análise completa”, segundo um documento ao qual a AFP teve acesso.

A ordem do Escritório de Orçamento da Casa Branca, uma semana após a posse de Trump, ameaçava suspender a liberação de centenas de bilhões de dólares em fundos para governos locais, instituições educacionais e pequenos empréstimos para empresas.

“Trata-se de uma medida muito responsável”, defendeu na terça-feira a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos jornalistas.

No entanto, o juiz federal de Washington que analisou o caso ordenou, na tarde de terça-feira, a suspensão imediata do decreto até segunda-feira, 3 de fevereiro.

Além disso, procuradores-gerais de 23 estados anunciaram que contestariam a ordem do Executivo.

aue/vla/val/nn/am/yr