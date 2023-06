CAS rejeita recurso da IBA, mas confirma boxe nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 20:15 Compartilhe

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou nesta terça-feira o recurso da Associação Internacional de Boxe (IBA) contrário à decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI), que retirou o reconhecimento da IBA por não ter cumprido uma série de reformas.

Em 2019, o COI suspendeu a Associação Internacional de Boxe por questões de governança, finanças, arbitragem e ética. Com isso, ela não pôde se envolver na realização dos eventos realizados nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“O presidente da Divisão de Arbitragem de Apelações do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou hoje o pedido urgente da IBA”, disse o CAS em nota.

A IBA não aceitou bem a decisão e a tratou como “verdadeiramente repugnante e puramente política”. As falas, inclusive, não foram bem aceitas pelo COI.

“O Conselho Executivo do COI condena a linguagem violenta e ameaçadora usada pelo presidente da IBA, Umar Kremlev, contra vários indivíduos do COI”, afirmou.

Apesar de entender que a IBA não tem condições de organizar as competições pré-olímpica, visando Paris 2024, o COI confirmou a presença do esporte nos próximos Jogos Olímpicos. No entanto, excluiu o boxe provisoriamente de Los Angeles-2028.

