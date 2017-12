CAS anuncia recurso de 22 atletas russos punidos por doping nos Jogos de Sochi

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira que 22 atletas russos desqualificados dos Jogos de Inverno de Sochi, em 2014, por doping, recorreram contra as punições impostas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Os 22 atletas desafiam a punição que os impede por toda a vida de participar da Olimpíada. Entre os competidores que recorreram estão Alexander Zubkov, Alexander Legkov e Aleksander Tretiakov, que conquistaram medalhas de ouro em Sochi.

“A Corte Arbitral do Esporte (CAS) registrou 22 recursos interpostos por atletas russos contra decisões tomadas pela Comissão Disciplinar do Comitê Olímpico Internacional”, anunciou.

O tribunal explicou que os atletas pediram para que os veredictos dos seus recursos sejam apresentados antes de 9 de fevereiro de 2018, data de abertura da Olimpíada de Pyeongchang, que se encerrará no dia 25.

Uma investigação aberta pelo COI descobriu que os atletas violavam as regras antidoping como parte de um amplo esquema da Rússia para uso de substâncias proibidas nos Jogos de Sochi. Com isso, o comitê suspendeu seus resultados, confiscou todas as medalhas que haviam sido conquistadas e os proibiu de participar de qualquer edição futura da Olimpíada.

O anúncio da confirmação das apelações se deu apenas um dia após o COI proibir a Rússia de enviar uma equipe para os Jogos de Pyeongchang. Ao invés disso, uma comissão do COI convidará alguns atletas russos que nunca foram suspensos por doping e passaram por controles de testes mais rigorosos desde abril para competir como neutros no evento na Coreia do Sul.