Carvão dispara 5% em Dalian com aperto de oferta; minério de ferro também sobe

PEQUIM (Reuters) – Os contratos futuros do carvão metalúrgico negociados na China fecharam em alta de 5% nesta quarta-feira, avançando pela segunda sessão consecutiva, diante de preocupações com a oferta, já que inspeções de segurança conduzidas por autoridades locais suspenderam a produção em algumas minas.

Os futuros mais negociados do carvão coque na bolsa de commodities de Dalian, para entrega em setembro, terminaram o dia cotados a 2.037 iuanes (314,24 dólares) por tonelada.

“Devido a investigações do governo após uma série de acidentes em minas recentemente, algumas usinas estão enfrentando escassez de oferta do material”, disse Zhuo Guiqiu, analista da Jinrui Futures, acrescentando que as importações de carvão metalúrgico também não melhoraram.

Os futuros do carvão coque também têm sido negociados com um desconto frente aos preços “spot”, que giram em torno de 2.200 iuanes por tonelada, acrescentou Zhuo.

Acompanhando o salto no carvão, os preços do coque dispararam 5,6%, para 2.784 iuanes por tonelada.

Os futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian se recuperaram após três sessões de perdas, avançando 4,0%, para 1.173 iuanes a tonelada.

(Reportagem de Min Zhang e Shivani Singh)

