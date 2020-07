Cartolouco lança canal no YouTube: ‘A ideia é fazer o que a Globo não deixava’ Demitido da emissora em abril, Lucas Strabko entrou na plataforma com a promessa de produzir conteúdos com a linguagem dos boleiros

Após ser demitido da Globo, o jornalista Lucas Strabko já tem um novo projeto para seguir a carreira. O Cartolouco, como é conhecido pelo público, criou um canal no YouTube com a promessa de fazer tudo o que a emissora carioca não permitia. A ideia é produzir conteúdos, convidar grandes nomes e falar sobre futebol com a linguagem dos boleiros.

– A ideia do canal é fazer tudo o que a Globo não me deixava fazer. Tudo. Das loucuras, das coisas que eu criava, que eu pensava e não deixavam, para criar muito. Pode dar muito ruim? Pode, mas eu quero tentar (risos). Vamos ver o que vai acontecer – afirmou em entrevista ao portal UOL.

No primeiro vídeo do canal, Cartolouco contou com a participação de Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, do atacante Marinho, do Santos, entre outros jogadores. Como referência no YouTube, o jornalista citou o Desimpedidos, maior canal sobre futebol da plataforma na América Latina. O apresentador Fred participou do primeiro vídeo.

– Coloco como a minha referência, óbvio, o Desimpedidos, que é um baita canal e faz um baita sucesso, que chega nos jogadores de uma forma diferente, mostram um jeito diferente dos caras. Isso que é muito bom, sempre foi minha ideia – destacou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também