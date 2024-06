Cartilha distribuída gratuitamente traz conselhos para mães e pais de pessoas LGBTQIA+

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 16:12 Para compartilhar:

A ONG Mães pela Diversidade lança uma cartilha com conselhos para mães, pais e responsáveis por crianças, adolescentes e adultos LGBTQIA+. A cartilha “Confie no Amor!” contém uma série de dicas para ajudar os pais a entenderem, acolherem e defenderem seus filhos.

Além dos conselhos, fruto do trabalho que os integrantes da associação vêm desenvolvendo há dez anos com o objetivo de diminuir a violência familiar contra pessoas LGBTQIA+, a cartilha contém depoimentos emocionantes, como o da mãe pela diversidade Kris Cunha, de Guaíba, RS: “Não diga ‘Eu te amo, não importa se você é gay ou lésbica ou trans.’ Na verdade, tudo importa. Importam as escolhas deles, o jeito que eles se vestem, as palavras e linguagens que eles utilizam. Assim como importa o que a gente aprende durante esse percurso para nos tornarmos mães melhores.”

A cartilha está à disposição gratuitamente no site da ONG . Sua produção contou com o apoio do Grupo de Diversidade da Nivea e da Eucerin.