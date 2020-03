Cartilha critica agressões a jornalistas

Após o presidente Jair Bolsonaro ser criticado por ataques à imprensa – ele chegou a dar “banana” a repórteres -, o governo divulgou nesta terça-feira, 3, a reedição de uma cartilha sobre proteção a jornalistas e comunicadores. Elaborado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves, o texto traz uma nova versão do documento, lançado no governo de Michel Temer, e prevê que “as autoridades públicas têm a obrigação de condenar veementemente agressões contra jornalistas”. O manual diz ainda que “os agentes do Estado não devem adotar discursos públicos que exponham jornalistas”.

Na semana passada, Bolsonaro atacou a editora do BR Político e colunista do jornal O Estado de S. Paulo, Vera Magalhães, que divulgou a notícia de que o presidente havia compartilhado dois vídeos para seus contatos no WhatsApp, convocando para manifestações em defesa do governo e contra o Congresso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.