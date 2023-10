Cartel de drogas de Sinaloa proíbe produção de fentanil sob pena de morte

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/10/2023 - 2:46 Para compartilhar:

O notório cartel mexicano de Sinaloa, outrora governado pelo agora preso chefão do tráfico Joaquin “El Chapo” Guzman , proibiu a produção de fentanil – sob pena de morte.

A reviravolta da tripulação do narcotráfico – o principal traficante do mortal opioide sintético que inunda os EUA – ocorre no momento em que os filhos de El Chapo se curvam a uma crescente repressão policial ao comércio de drogas, informou o Wall Street Journal na segunda- feira .

A ordem veio dos “Chapitos” – nome dos filhos de Guzmán, que assumiram a operação.

“Em Sinaloa, a venda, fabricação, transporte ou qualquer tipo de negócio que envolva a substância conhecida como fentanil, incluindo a venda de produtos químicos para sua elaboração, está permanentemente proibida”, dizia um dos vários cartazes pendurados em outdoors e viadutos em Culiacán.

“Você foi avisado”, dizia a mensagem. “Atenciosamente, os Chapitos.”

As autoridades dos EUA estão céticas em relação ao decreto e disseram que se espera que a proibição faça pouco para conter o comércio de fentanil – e pode levar a um aumento no tráfico de heroína e cocaína.

“No geral, isso não significará nada”, disse um oficial da lei ao Journal. No entanto, o cartel enviou uma mensagem horrível em Junho, quando três corpos cobertos de comprimidos azuis de fentanil foram encontrados nos arredores de Culiacán – um lembrete sombrio de que os Chapitos estão falando sério.

Nos últimos 10 dias, cerca de uma dúzia de pessoas foram sequestradas em Sinaloa, a maioria delas ligadas ao comércio de fentanil na área.

“Acreditamos que estes sequestros e desaparecimentos estão ligados à proibição do fentanil porque os seus familiares receberam queixas formais das autoridades”, disse Michael Angel Murillo, um ativista dos direitos humanos da Frente Cívica de Sinaloa, um grupo de base.

“Essas pessoas estão com muito medo.”

El Chapo administrou o império das drogas durante décadas antes de ser extraditado para os EUA em 2017.

Ele foi considerado culpado de narcotráfico dois anos depois e condenado a prisão em uma prisão federal de segurança máxima no Colorado.

s autoridades antidrogas dos EUA e as autoridades mexicanas voltaram a sua atenção para os filhos do antigo chefão do crime e, em Janeiro, capturaram Ovidio Guzman, o principal líder dos Chapitos, após um tiroteio mortal que deixou pelo menos 29 pessoas mortas – incluindo um coronel do exército mexicano.

Ovidio Guzman foi extraditado para os EUA no mês passado , enquanto quatro irmãos Guzman e cerca de duas dúzias de associados de Sinaloa foram indiciados por procuradores federais dos EUA em Abril.

