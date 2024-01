Carteiro italiano é denunciado por fazer entregas em tempo livre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/01/2024 - 14:01 Para compartilhar:

BOLONHA, 28 JAN (ANSA) – Um carteiro italiano de 55 anos, funcionário dos Correios em Rimini, foi denunciado porque estava entregando correspondências e pacotes aos finais de semana, em seu tempo livre.

Sem ter avisado ninguém no trabalho, entre o final de 2022 e o início de 2023, o carteiro teria passado seus sábados e domingos fazendo entregas que falharam ao longo da semana.

As correspondências eram aquelas que ele e seus colegas não haviam conseguido entregar na primeira tentativa.

Nesses casos, os cidadãos deveriam ir até a agência retirar as correspondências.

Ele foi denunciado por ocultação para destruição de correspondência e suspenso do trabalho pelo diretor do escritório, que, desconfiado da diminuição do número de volumes na cesta de não entregues, relatou o ocorrido aos carabineiros.

O profissional já voltou ao trabalho, mas enfrenta um procedimento disciplinar com investigação em andamento. (ANSA).

