Carteira do Sicredi atinge R$ 100 bi, R$ 46,9 bi para associados do agronegócio

São Paulo, 26/02 – A carteira de crédito do Sicredi superou os R$ 100 bilhões, 32,8% acima do valor apurado em fevereiro de 2020, segundo nota da instituição financeira cooperativa. Do montante concedido, R$ 46,9 bilhões foram para associados pessoa física do agronegócio, dos quais 31% para a agricultura familiar. Outros R$ 35,2 bilhões se destinara a associados Pessoa Jurídica (PJ) do Sicredi, sendo cerca de 63% destinados a micro, pequenas e médias empresas; e R$ 17,9 bilhões para associados Pessoa Física (PF) de áreas urbanas.

