Carteira de crédito da Plantae Agrocrédito cresce 275% até outubro, a R$ 124 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2022 - 11:28 Compartilhe

São Paulo, 29 – A carteira de crédito do Plantae Agrocrédito atingiu R$ 124 milhões de janeiro a outubro, representando crescimento de 275% em comparação com igual período de 2021. A instituição financeira espera crescer ainda mais nos próximos dois meses, fechando o ano com um recorde de R$ 170 milhões.

Já a originação de negócios, que representa o que a Plantae Agrocrédito emprestou, teve um crescimento ainda maior, de 348%, passando de R$ 56 milhões no começo do ano para R$ 251 milhões até o fim de outubro, mas a meta é chegar a R$ 380 milhões em dezembro, informa a instituição, em comunicado.

O Plantae Agrocrédito está no mercado há 22 anos e sempre atuou na área de fomento comercial (antecipação de recebíveis por meio da aquisição de títulos de crédito). Em janeiro de 2021, recebeu autorização do Banco Central para operar como instituição financeira.

Segundo a empresa, a sua carteira de crédito tem um público 100% agro, sem receber investimentos de terceiros, e tem zero de inadimplência desde que virou instituição financeira. O fundador Wolney de Medeiros Arruda Filho afirmou na nota que está de olho em novas oportunidades de parcerias para o futuro.

Além das parcerias, outra iniciativa que contribuiu com o crescimento em 2022 é o recente lançamento do ConsignAgro, uma linha de crédito de longo prazo para o proprietário de terra que tem contrato de parceria ou arrendamento agrícola.

Para 2023, a grande aposta é na inteligência artificial e no machine learning para tornar ágil a liberação do crédito. “Estamos fechando novas parcerias para termos uma escala maior nas análises de crédito e nos contratos. Vamos começar a nossa ‘pesca de tarrafa em vez de vara’. Ganharemos ainda mais eficiência e conseguiremos ampliar ainda mais as oportunidades de investimento para os nossos clientes”, declarou o empresário.

Com sede em Presidente Prudente (SP), o Plantae Agrocrédito atua em vários segmentos do agro e tem parcerias com grandes empresas do ramo de pecuária, como MFG, Marfrig e Minerva; setor sucroenergético, como Tereos, Cocal, Grupo CMAA, Energética Santa Helena, Viterra Bioenergia, Atvos, além do segmento de grãos com Cofco, ADM, Cargill, entre outras.

A instituição disse que um de seus grandes diferenciais é oferecer recursos complementares às linhas oficiais de crédito subsidiado sem exigir como garantia a propriedade rural, que muitas vezes foi utilizada para garantir outras operações. Assim, desburocratiza o processo de liberação de recursos a taxas mais acessíveis.

Segundo Arruda Filho, é possível ainda fazer as operações isentas de IOF, já que o instrumento utilizado é a Cédula de Produto Rural (CPR). No viés de investimentos, oferece por meio das principais plataformas de investimentos a Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), que é isenta de imposto de renda e com garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Em situações normais, informou a empresa, o dinheiro pode ser liberado em até sete dias, com prazo médio de pagamento de cinco meses, podendo chegar a 18 meses (sem a obrigação de direcionamento dos recursos).

A instituição opera de forma totalmente digital, em sete Estados: São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. O Plantae Agrocrédito tem 400 clientes, mas a expectativa é atingir 700 clientes até dezembro de 2023.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias