Carteira de crédito ampliada do Banrisul cresce no 2º tri para R$ 34,65 bi

A carteira de crédito do Banrisul, excluindo as garantias prestadas, cresceu 7% no segundo trimestre em comparação ao mesmo período do ano passado, para R$ 34,23 bilhões refletindo crescimento, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 25,59 bilhões ao final do segundo trimestre, aumento de 11,8% em um ano. Incluindo as garantias prestadas e coobrigação, a carteira de crédito ficou em R$ 34,65 bilhões em junho de 2019.

O crédito comercial pessoa física apresentou crescimento de 15% no comparativo do segundo trimestre deste ano com o mesmo período do ano passado, para R$ 20,08 bilhões, incluídas as transferências de ativos, em créditos vinculados a operações adquiridas em cessão.

De acordo com o release de resultado, a evolução foi influenciada especialmente pelo crescimento do saldo das operações de crédito consignado, que alcançaram o montante de R$ 14,99 bilhões em junho de 2019, dos quais R$ 9,29 bilhões referem-se a operações geradas nas agências do Banrisul, R$ 5,2 bilhões originadas por meio dos correspondentes e R$ 488,6 milhões são relativas a operações adquiridas de outras instituições.

As operações de crédito comercial pessoa jurídica apresentaram saldo de R$ 5,99 bilhões em junho de 2019, queda de 5,1% em relação a junho de 2018. A redução da carteira comercial pessoa jurídica, reflete, especialmente, a retração nas linhas de capital de giro.

O saldo da carteira de crédito rural atingiu R$ 2,31 bilhões em junho de 2019. A carteira de crédito imobiliária totalizou R$ 4,209 bilhões em junho de 2019, apresentando aumento de 5,9% em relação a junho de 2018. Desse montante, R$ 3,53 bilhões referem-se à carteira pessoa física.