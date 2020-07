Cartas inéditas de Allan Kardec revelam que ele tinha uma filha

O programa ‘Conversa com Bial‘, comandado pelo jornalista Pedro Bial, da madrugada desta quarta-feira (16) teve o ‘espiritismo’ como tema principal, tendo a participação da pesquisadora Dora Incontri. Ela revelou a descoberta de um acervo de duas mil cartas inéditas escritas por Allan Kardec, considerado fundador do espiritismo no Século 19, com “O Livro dos Espíritos”.

Dora contou detalhes da pesquisa. As anotações estavam em uma livraria francesa e foram encontradas por um amigo pessoal dela. A pesquisadora disse também que ao analisar as cartas descobriu que Kardec tinha uma filha.

“O que ninguém sabia é que ele tinha uma filha, provavelmente adotiva, e essa menina morreu. Ele falava sobre a menina em cartas, e depois há a carta do sogro dele com os pêsames pela morte dela”, afirmou Dora, que neste momento está no meio da gravação de uma série documental que se chamará ‘Em Busca de Kardec’.

O programa comandado por Bial contou também com a participação do jornalista não-espírita Marcel Souto Maior, biógrafo de Chico Xavier e Allan Kardec. O seu livro chamado ‘Kardec, a Biografia’ foi adaptada para o cinema, levando 750 mil pessoas às salas de exibição. O filme contou com a direção de Wagner de Assis.

