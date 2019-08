Cartão para pagamento de apenas uma passagem à venda para a população

Campos — Em mais uma etapa da consolidação do novo sistema de transporte coletivo de Campos, começaram a venda dos cartões eletrônicos que permitirão o pagamento de apenas uma passagem para os usuários que fazem a integração vans-ônibus, ônibus-vans. O Anda Campos pode ser comprado presencialmente na Avenida Pelinca, 21; em um guichê da Rodoviária Roberto Silveira, no Centro; ou pelo site da empresa fornecedora, em www.andacampos.com.br. Nas lojas físicas, é preciso levar a identidade e o CPF originais.

O cidadão já sai do local de posse de seu cartão logo depois do cadastramento concluído, assim como a realização da primeira carga de valor.

“Tenho acompanhado as notícias sobre o novo sistema de transporte e quando soube que o cartão estaria à venda já procurei saber onde poderia comprar. Não circulo muito pelos distritos, mas como não quero mais andar com dinheiro, o cartão será ideal para mim”, comentou Jeanne da Silva, a primeira pessoa a fazer o seu cartão nesta quinta.

A princípio, os cartões foram concebidos para garantir o direito ao pagamento de apenas uma tarifa para os moradores dos distritos e localidades afastados dos centros urbanos, que terão obrigatoriamente que fazer a baldeação entre os ônibus, que circulam apenas dentro da cidade, e as vans e micro-ônibus que servirão às regiões periféricas. Para não ser tarifado duas vezes, a troca de veículo deve ocorrer dentro de um período de duas horas do registro do embarque do passageiro no início da sua viagem.

No entanto, todo mundo pode adquirir o cartão, nem que seja pela conveniência de não precisar ficar contando dinheiro para o pagamento da passagem.

Nos próximos dias, outros postos de venda serão abertos, como Shopping Estrada e Rodoviária da praia de Farol de São Thomé.