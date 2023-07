Carta rara de Colombo roubada na década de 1980 volta à Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 20 JUL (ANSA) – A carta em que o navegador italiano Cristóvão Colombo anunciou à realeza da Espanha, ao retornar da América, a “descoberta” do Novo Mundo foi oficialmente devolvida à Itália em cerimônia oficial nesta quarta-feira (19).

O incunábulo (termo referente a impressões feitas até 1500) de 1493, impresso em Roma, tem oito páginas, foi escrito em latim e havia sido roubado no final da década de 1980 da Biblioteca de Veneza.

“É histórico e artístico, uma realização de 500 anos atrás.

Tinha ido parar nas mãos de uma colecionadora americana que pagou US$ 1,5 milhão e não sabia do roubo, mas aceitou [a devolução] assim que informada”, disse o comandante dos Carabineiros para a Tutela do Patrimônio Cultural, Vincenzo Molinese.

O ministro da Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, disse que o documento será tema de uma grande exposição. “Não é um livro qualquer, Cristóvão Colombo é um dos nomes mais importantes da nossa geografia identitária. Faremos uma grande mostra em Veneza sobre ele, vai levar cerca de um ano mas será a forma de celebrar esse retorno”, afirmou.

“A cultura tem a capacidade inata de falar a língua universal do belo, com a qual edificar pontes de diálogo entre os povos, com pleno respeito às particularidades do outro. Destacar essa mensagem reforça a cooperação internacional, aspecto fundamental para enfrentar e superar qualquer desafio”, comemorou o governador da região do Vêneto, Luca Zaia. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias