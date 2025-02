Carta em defesa de quem vive em área de risco será entregue ao prefeito de Petrópolis

Na sexta-feira, dia 14, às 11 horas, o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, recebe a Carta de Petrópolis em evento na Casa dos Conselhos. O documento foi redigido a partir dos diálogos do Pensar Petrópolis, organizados pelo Projeto Morte Zero-MPRJ e pela Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro-SEAERJ.

Entre 15 de fevereiro e 20 de março de 2022, 240 pessoas perderam as suas vidas e milhares perderam suas moradias. Petrópolis possui 72.070 mil pessoas morando em áreas de vulnerabilidade e risco (fonte: IBGE-2022), e é apontada pelo Serviço Geológico do Brasil-SGB como a cidade com a maior suscetibilidade para inundações e deslizamentos de encostas do país.

Para entender e ouvir os moradores das áreas suscetíveis aos eventos extremos, os mais afetados pelas ações climáticas, os debates do Pensar Petrópolis focaram nas questões sobre o meio ambiente, a defesa civil, a saúde inclusiva e assistência social, pilares que contribuíram para compor a Carta de Petrópolis. Os diálogos de participação voluntária, realizados na UNIFASE – Faculdade de Medicina de Petrópolis, no segundo semestre de 2024, promoveram dinâmicas de grupo sobre os temas e necessidades coletivas mais urgentes para as comunidades e o território, com a presença de seus representantes, da Academia e demais entidades municipais e do Estado do Rio de Janeiro.

No presente e para o futuro da cidade, bem como sobre o desenvolvimento sustentável local – com o intuito de encontrar as prioridades, e possíveis soluções, para ações que possam mitigar os impactos das ações climáticas na vida das pessoas e da cidade como um todo – a Carta de Petrópolis ao Prefeito Hingo Hammes é fruto do sentimento coletivo com o intuito de se instaurar a cultura da prevenção dos desastres, em Petrópolis, em fazer emergir a inteligência da sociedade, com fins à sensibilizar os seus diversos segmentos na adoção de medidas eficazes e contínuas para proteger as pessoas, em reconhecimento ao seu protagonismo e vulnerabilidade.

“O projeto Pensar Petrópolis surge da necessidade de unir moradores, técnicos e servidores públicos em um debate dialógico, que visa a integração dos diversos entendimentos, permitindo uma reorientação e organização das ações prioritárias para a minimização dos riscos e impactos provenientes das chuvas de verão. É um ato de resistência e ao mesmo tempo de assunção de compromissos por aqueles que vivem, trabalham ou, de alguma forma, colaboram para uma cidade mais segura, saudável e sustentável.”, reflete Denise Tarin, procuradora de Justiça do MPRJ, idealizadora do Pensar Petrópolis e do Projeto Morte Zero.

“A semente colocada a partir da parceria do SEAERJ com o projeto Morte Zero-MPRJ germinou e deu fruto! A Carta de Petrópolis reúne o encontro de vários saberes, quais sejam da Academia, do Ministério Público, da Prefeitura, Sociedade Civil, dos Atingidos, mostrando que é real e vital para a Solução a troca de conhecimento. A participação entusiasmada dos moradores que compõem os NUDEC´s, ora processando informações, considerando sugestões, criando ideias junto com o que há de melhor na Engenharia, Arquitetura, Geologia, Geografia, Medicina, no Direito, Serviço Social e outras ciências há de ser o modelo a ser seguido por outros lugares aqui no estado e no país. A isso se chama Cidadania Ativa”, diz Maria Isabel V. P. Tostes, Pres. SEAERJ – Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do RJ.

A Carta foi elaborada pelo comitê gestor do projeto Pensar Petrópolis, que teve como base os relatórios desenvolvidos pelos participantes dos diálogos e, com o intuito de preservar o ineditismo do texto, após a entrega ao prefeito, a Carta será amplamente distribuída.

Serviço

Entrega Carta de Petrópolis ao Prefeito Hingo Hammes

Dia: 14/2 (sexta-feira) às 11h

Local: Casa dos Conselhos | Av. Koeler, 260 | Centro – Petrópolis

Evento gratuito sujeito a lotação