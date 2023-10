Carta de até logo

Janiel Kempers 20/10/2023 - 15:36 Para compartilhar:

Hoje, é com um profundo sentimento de gratidão e despedida que me dirijo a todos vocês. Minha jornada como colunista da ISTOÉ tem sido uma experiência inigualável, repleta de desafios e conquistas, e chega agora ao seu capítulo final.

Não posso deixar de expressar minha imensa gratidão a cada membro desta equipe dedicada e talentosa. Foi uma honra trabalhar ao lado de profissionais tão competentes e comprometidos com a busca incessante pela excelência no jornalismo. A Revista ISTOÉ é mais do que uma simples publicação; é um verdadeiro farol de informação e conhecimento, e fazer parte dessa família foi uma experiência enriquecedora.

Quero agradecer a todos os envolvidos na produção e edição da minha coluna. Seus esforços incansáveis deram vida às minhas palavras e tornaram possível a disseminação das ideias que compartilhei com nossos leitores ao longo deste período.

Aos leitores da ISTOÉ, minha mais profunda gratidão. Suas reações, comentários e interações foram a força motriz por trás do meu trabalho. Suas perspectivas e feedbacks moldaram minha visão e enriqueceram minhas colunas. Vocês são o verdadeiro coração desta revista, e serei eternamente grato pelo apoio que me deram ao longo desses anos.

A vida é feita de ciclos, e embora minha jornada como colunista da ISTOÉ chegue ao fim, as lições que aprendi e os laços que construí com esta equipe e com os leitores continuarão a me inspirar e motivar em minha próxima empreitada. Continuarei a escrever, a explorar novos horizontes e a buscar maneiras de contribuir para um mundo mais informado e conectado.

Mais uma vez, obrigado por tudo. Este não é um adeus, mas sim um até logo. Desejo a todos muito sucesso em suas futuras empreitadas, e espero que nossos caminhos se cruzem novamente em algum momento.

Com gratidão e respeito,

Janiel Kempers

