Carta aberta sobre descumprimento da meta de inflação de 2024 será publicada às 18h, diz BC

O Banco Central informou que a carta aberta com explicações sobre o descumprimento da meta de inflação de 2024 será publicada às 18 horas (de Brasília) desta sexta-feira, 10. O documento será assinado pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, e endereçado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 2024 ficou em 4,83%, acima do teto da meta, de 4,50%. O centro do alvo era de 3%.

Foi a oitava vez que o BC descumpriu o alvo desde o início do regime de metas, em 1999.

A carta deve conter as razões do descumprimento, as providências para garantir a convergência da inflação à meta e o prazo para que isso ocorra.