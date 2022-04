Carta aberta a Paulo André após a sua saída do ‘Big Brother Brasil’ P.A, vamos te atualizar sobre o que rolou no mundo esportivo enquanto você esteve isolado no reality por três meses





“Caro Paulo André, ou melhor, P.A,

Sei que neste exato momento você está feliz em rever sua família, seu filho, o famoso ‘PAzinho’ (e, principalmente, pelo segundo lugar no reality). Muitos da comunidade do esporte acompanharam e torceram por você nesta edição do ‘Big Brother Brasil’, e ficaram orgulhosos pela linda história que você construiu ao decorrer de todo o programa. Você participou de um jogo e, como todo bom atleta, soube perder e ganhar, mas principalmente lutar até o fim na busca pela vitória. Para te ajudar nessa readaptação ao mundo aqui fora da casa, nós do LANCE! estamos aqui para te informar o que rolou esportivamente enquanto você esteve isolado”.

Saiba algumas informações do mundo esportivo

– Mirando as olimpíadas de Paris 2024, a Puma fechou com a Confederação Brasileira de Atletismo, para o fornecimento do material esportivo. O contrato passará a valer a partir de julho deste ano.

– Depois de 13 anos, o Rio de Janeiro voltará a receber o Troféu Brasil de Atletismo. A disputa será no Estádio Olímpico Nilton Santos, casa do Botafogo. A competição é a última oportunidade de os atletas buscarem índices para a disputa do Campeonato Mundial de Atletismo.

– Recentemente, neste mês de abril, o paulista Daniel Nascimento, o Danielzinho, foi bronze na tradicional Maratona de Seul, na Coreia do Sul, com direito à quebra de recorde brasileiro e sul-americano com o tempo de 2h04min50, que vigorava há 23 anos.

– Quem se destacou também foi o medalhista olímpico Alison dos Santos, o Piu, que faturou a prata na prova dos 400m rasos do Golden Games, com o tempo de 44s54. O Golden Games integra a série ouro do Continental Tour, da Federação Internacional de Atletismo.

– O seu querido Flamengo se reforçou ainda mais nesta temporada. Chegaram o atacante Marinho, os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo, o lateral Ayrton Lucas e também o goleiro Santos. Mesmo com o investimento, o Fla não levou o Cariocão, perdendo a final para o Fluminense.

– O Rubro-Negro acabou também derrotado pelo Atlético-MG na decisão da Supercopa do Brasil. No tempo regulamentar, empate em 2 a 2 e numa longa disputa de pênaltis, o Galo venceu por 8 a 7.

– Infelizmente, o Governo Federal decidiu suspender o seu bolsa atleta por conta da sua ida para o reality. A Secretaria Especial do Esporte entendeu que por estar no BBB, você não estaria cumprindo o programa de treinamento que foi apresentado em janeiro de 2021.

– Mas fique tranquilo, existe um novo compromisso do benefício para quando você sair do programa. Basta você assinar a documentação para receber um auxílio de R$ 3,1 mil do governo federal pelos próximos 12 meses.

E MAIS: