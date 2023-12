Carros são incendiados nos entornos da Vila Belmiro após rebaixamento do Santos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2023 - 4:13 Para compartilhar:

O rebaixamento do Santos FC à Série B revoltou torcedores presentes no jogo contra o Fortaleza nesta quarta-feira, 6. Santistas que compareceram à Vila Belmiro responderam à derrota por 2 a 1 incendiando dezenas de veículos nos entornos do estádio em Santos, no litoral de São Paulo.

Na lista de automóveis incendiados encontram-se o carro de Mendoza, atacante do time, e um ônibus da cidade. A bilheteria do estádio também foi destruída.

O primeiro rebaixamento da história do Santos ainda foi marcado por um encerramento antecipado, anunciado pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden. Isso porque, após o segundo gol do time rival, torcedores começaram a atirar bombas e objetos no gramado.

Veja:

🚨⚠️ GRAVE Em Santos, ônibus é incendiado depois do rebaixamento do Peixe no Brasileirão. 📽 Instagram/raphaeol pic.twitter.com/1VX0CMVgXW — Goleada Info (@goleada_info) December 7, 2023

Carros foram incendiados na rua Tiradentes após o rebaixamento do @SantosFC aqui na Vila Belmiro.. Imagem do amigo Tiago Salazar.. #deolhonopeixe pic.twitter.com/l6wdtpmJAu — De Olho No Peixe (@deolhonopeixe) December 7, 2023

🚨ATENÇÃO: Muitos focos de incêndio nos arredores da Vila Belmiro após o Santos ser rebaixado para a Série B. Irritados, torcedores santistas colocaram fogo em carros e ônibus. pic.twitter.com/HJcuuK1ZAJ — CHOQUEI (@choquei) December 7, 2023

