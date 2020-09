Carros Renault de F1 vão se chamar Alpine a partir do próximo ano

Os carros da Renault que participam do Mundial de Fórmula 1 levarão o nome Alpine a partir do próximo ano, anunciou neste domingo (6) o diretor-geral da fabricante francesa, Luca de Meo.

“Vamos correr com o nome Alpine” e com as cores da bandeira francesa (azul, branco e vermelho), declarou De Meo em coletiva de imprensa organizada à margem do GP italiano de F1 de Monza, chamando esta evolução de “grande mudança”.

Atualmente, os carros de Fórmula 1 da Renault são amarelos e pretos.

O espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial com a Renault em 2005 e 2006, anunciou no início de julho que correrá com a escuderia em 2021.

Ao lado de Alonso estará o jovem francês Esteban Ocon.

A marca Alpine é famosa na história automotiva francesa por seus sucessos, especialmente em ralis na década de 1970. O primeiro Campeonato Mundial de Rally organizado em 1973 foi vencido com um veículo Alpine.

Cyril Abiteboul, atual chefe da equipe Renault de F1, manterá suas funções, disse De Meo.

“A Renault está presente na Fórmula 1 há 43 anos e o nome permanecerá nos motores”, afirmou De Meo, que recentemente assumiu a direção da marca.

A equipe Renault não sobe ao pódio desde seu retorno à Fórmula 1 em 2016. Seus motores também equipam os McLarens, mas esta colaboração terminará em 2021.

