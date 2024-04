‘Carro voador’: Eve assina carta de intenção para venda de até 50 aeronaves para a AirX

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/04/2024 - 13:39 Para compartilhar:

A Eve Air Mobility, da Embraer, informou nesta quarta-feira, 17, que assinou uma carta de intenção de compra com a AirX, do Japão, para a venda de até 50 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), os famosos “carros voadores”. A AirX é considerada a maior empresa pública de serviço de fretamento de helicópteros do pais asiático.

Neste primeiro momento, foram feitos 10 pedidos firmes deste tipo de aeronave, com direitos de compra de outras 40. Segundo a companhia, o pedido deve impulsionar o desenvolvimento contínuo da região.

Atualmente, a AirX é considerada uma das pioneiras em mobilidade aérea do Japão, sendo uma das únicas a oferecer uma solução completa de serviços de fretamento público.

Em 2023, a Eve divulgou que sua primeira fábrica de eVTOL será estabelecida na cidade de Taubaté (SP). A empresa iniciou a montagem do primeiro protótipo do carro voador em escala real, que dará sequência à campanha de testes. A Eve tem cartas de intenção de compra para quase 3 mil eVTOLs e a aeronave deve entrar em serviço em 2026.