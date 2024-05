Carro voador chega ao Brasil

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 10/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

O avanço tecnológico no setor de mobilidade está prestes a revolucionar a forma como nos deslocamos no dia a dia. Equipamento conhecido como eVTOL — sigla em inglês para ‘veículo elétrico de pouso e decolagem vertical’ — já está no Brasil e deve iniciar voos ainda este ano, inicialmente na pulverização agrícola. Pelo menos essa é a expectativa da Gohobby, importadora e distribuidora responsável pela comercialização do carro chinês no Brasil, que pôde ser visto durante a feira de negócios agropecuários Agrishow, em Ribeirão Preto, interior paulista. A empresa causou grande alvoroço ao apresentar seu recente lançamento: o eVTOL EH-216S.

“A receptividade dos visitantes da Agrishow foi muito boa. Muitas pessoas ficaram curiosas para conhecer a aeronave, principalmente os clientes que adquiriram sua posição na fila de compra. Já foram 16 encomendas do equipamento”, revela Adriano Buzaid, CEO da Gohobby.

O público-alvo principal da EHang, a fabricante, são os donos de fazendas e empresários do agronegócio. “A possibilidade de montagem de estações de recarga em pontos estratégicos pode viabilizar a utilização entre vários proprietários vizinhos, por exemplo, que podem compartilhar o veículo e otimizar o uso para sobrevoos de reconhecimento na vistoria de áreas agrícolas. Vejo uma utilização estratégica para cooperativas e grupos de fazendas”, declara o agrônomo e aviador Marcelo Sallum, que adquiriu um eVTOL em dezembro para a fazenda da família em Segés-PR.

Operadores brasileiros já encomendaram 780 carros voadores de diferentes fabricantes. O Brasil é o terceiro País que mais compra esse tipo de veículo

• De acordo com a EHang, o EH-216S tem autonomia de 30 quilômetros e pode ser carregado em cerca de 30 minutos.

• Ele atinge uma velocidade de até 130 km/h e pode transportar até 220 kg, incluindo os passageiros.

• “O modelo 216-S é um equipamento 100% elétrico, não utilizando combustíveis fósseis para operar. Além disso, o eVTOL tem consumo de bateria muito baixo, gastando até três vezes menos energia que veículos elétricos terrestres”, explica Buzaid.

• Além da conveniência e inovação, a aeronave traz também benefícios ambientais, como a redução da emissão de gases poluentes.

“São as inovações tecnológicas chegando aos produtores para ajudar. Ele pode se tornar uma ferramenta de mobilidade nas áreas cultivadas em períodos de chuva”, avalia Carlos Massaru Watanabe, engenheiro agrônomo, presidente da Associação de Produtores de Pitayas do Brasil (Appibras) e produtor de Pitayas.

No entanto, vale ressaltar que o veículo da EHang ainda precisa ser homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para poder voar no Brasil em breve, como se prevê. A entrega dos eVTOL aos agricultores brasileiros só ocorrerá após essa homologação, o que pode levar entre um ano e meio e dois anos.

A expectativa é que a Anac apresente os primeiros pontos da regulamentação para carros voadores no Brasil ainda este ano. “Acredito que o preço da aeronave é um dos principais desafios. Mas, como toda inovação tecnológica, com o tempo ganha maior escala e reduz o valor”, diz Watanabe.

Concorrência

O Brasil se destaca no mercado de carros voadores, com a Eve, fabricante brasileira que surgiu da Embraer, liderando em número de encomendas globais, com 2.850 unidades.

A empresa acaba de divulgar as primeiras imagens do seu modelo em escala real e planeja colocá-lo em operação já em 2026.

De acordo com estudo realizado pela plataforma de negócios MundoGeo, o mercado de carros voadores está crescendo substancialmente em 2024. Operadoras brasileiras como Gol, Azul, Avanto, Voar, Helisul, Flapper e FlyBIS já encomendaram 780 carros voadores de diferentes fabricantes, incluindo a Eve, Lilium e a Vertical.

Com esse número, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos e China em quantidade de encomendas.

• Atualmente, existem 28 empresas com projetos avançados nesse setor, que receberam investimento privado de US$ 8,4 bilhões.

• Mais de 10 mil unidades de carros voadores elétricos já foram encomendadas por operadoras interessadas em utilizá-los em 34 países.

• Grandes empresas como Boeing, Airbus, Honda, Volkswagen e Toyota também estão trabalhando no desenvolvimento de seus próprios carros voadores elétricos.