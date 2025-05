Carro ‘voa’ sobre turistas em duna no Ceará; autoridades pedem investigação

Repercutiu nas redes sociais no sábado, 17, um vídeo que mostra uma picape voando sobre uma duna e passando por cima de um buggy com passageiros em Canoa Quebrada, no município de Aracati, Ceará. O flagrante foi gravado por testemunhas e mostra o momento em que o veículo sobe uma duna em alta velocidade, decola e quase atinge o buggy estacionado, com ao menos quatro pessoas por perto.

Na queda, a picape ficou com os quatro pneus danificados e os airbags acionados. Segundo o “g1”, o motorista foi identificado como um empresário da cidade de Russas, no interior cearense. Até o momento, não há informações confirmadas sobre seu estado de saúde.

A prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck (PODE), classificou o caso como “condução irresponsável e inaceitável”. Segundo ela, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal foram acionadas imediatamente para investigar o episódio e tomar as devidas providências.

“Recebi a notícia com profunda indignação e, de imediato, acionei o comandante da Polícia Militar, o delegado da Polícia Civil e o comandante da Guarda Municipal, solicitando rigor nas apurações e ações rápidas”, afirmou em nota. Ela também reforçou que a prefeitura irá intensificar a fiscalização nas áreas turísticas da região.

O secretário estadual de Turismo, Eduardo Bismarck, também se pronunciou nas redes sociais e condenou a atitude do motorista. “Romantizar essa cena é desrespeitoso e perigoso. O motorista trafegava ilegalmente e deve ser investigado e punido com o rigor da lei. Definitivamente não é entretenimento”, escreveu.

Moradores da região também usaram as redes sociais para denunciar comportamentos semelhantes por parte de motoristas e bugueiros. Segundo relatos, é comum ver condutores circulando em alta velocidade, na contramão e sem obedecer às regras básicas de segurança nas dunas e praias, especialmente nos fins de semana e feriados.