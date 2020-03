Carro invade casa e atinge casal que dormia em SC

Um carro invadiu uma casa na madrugada desta segunda-feira (9) em Herval d’Oeste (SC) e atingiu o quarto com um casal que dormia no momento do acidente. Ambos só ficaram feridos e passam bem. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a Carteira de Habilitação (CNH) vencida e recusou fazer o teste do bafômetro, apesar dos sinais de embriaguez. O homem foi detido e terá que pagar multa.