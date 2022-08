Da Redação 06/08/2022 - 8:43 Compartilhe

Na última sexta-feira (05), um carro, que abastecia gás GNV, explodiu em um posto de combustível do bairro Paciência, no Rio de Janeiro. As informações são do UOL.

Conforme testemunhas, a explosão destruiu um dos carros, atingiu superficialmente outro veículo e parte do teto do posto de gasolina. O incidente não deixou ninguém ferido.

Em comunicado, a Polícia Militar confirmou a ocorrência e informou que o caso foi encaminhado à 43ª DP, em Guaratiba.