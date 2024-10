Carro é engolido por cratera após chuvas na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/10/2024 - 9:01 Para compartilhar:

LAMEZIA TERME, 21 OUT (ANSA) – Um veículo foi engolido por uma cratera aberta em uma estrada que liga Catanzaro a Lamezia Terme, na região da Calábria, após o sul da Itália ser atingido fortemente por uma onda de mau tempo nesta segunda-feira (21).

O colapso repentino do pavimento provocou um abismo de vários metros de altura, o que interditou ambas as faixas da via.

Segundo as autoridades locais, o motorista do carro, danificado na queda, conseguiu se salvar sem sofrer nenhum dano.

O incidente ocorreu na zona de Lamezia Terme, que foi particularmente atingida por fortes chuvas nas últimas horas e é a principal estrada no local porque liga a capital regional à estação ferroviária e ao aeroporto internacional de Lamezia Terme, que atualmente funciona regularmente, apesar do mau tempo.

Uma equipe de agentes foi acionada para garantir a segurança e permitir o restabelecimento do trânsito o mais rápido possível.

Além da cratera, diversos deslizamentos de terra e queda de árvores foram registrados na região desde o último final de semana. O município de Maida, inclusive, ficou isolado devido à inundação de um riacho.

Já em Modena, no norte da Itália, as principais pontes foram interditadas devido ao aumento do nível do rio Secchia e dezenas de pessoas precisaram ser resgatadas de carros e residências bloqueadas pela enchente, enquanto que ao menos uma pessoa morreu na província de Bolonha.

Ao todo, mais de duas mil pessoas na Emilia-Romagna foram evacuadas de suas casas. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou que acompanha a situação com muita atenção.

(ANSA).