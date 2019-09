Carro do cantor Diogo Nogueira é roubado na Grajaú-Jacarepaguá

Rio – O cantor do cantor Diogo Nogueira foi roubado, no fim da tarde deste domingo, na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. O veículo, um Nissan Sentra preto, foi levado por bandidos durante um arrastão na via expressa, pouco antes das 18h. Ele foi recuperado momentos depois no Morro da Formiga, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ainda não há informações se o cantor estava dentro do automóvel, quando ele foi levado.

De acordo com a Polícia Militar, durante o arrastão na Grajaú-Jacarepaguá, um sargento do 30º BPM (Teresópolis) percebeu a ação dos bandidos e entrou em confronto com eles. Mesmo com um deles ferido, os criminosos conseguiram deixar o local em direção à Tijuca.

PMs da UPP Formiga foram avisados e conseguiram ver o carro entrando na comunidade. Os criminosos abandonaram o veículo na localidade conhecida como Basanha, fugindo logo após. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro deles.