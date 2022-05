Carro desgovernado atinge mulher que esperava ônibus em São Paulo

Uma mulher, que esperava por um ônibus na manhã do último domingo (15), foi atropelada por um motorista em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. As informações são do R7.





Uma câmera de segurança conseguiu registrar o atropelamento. Nas imagens, é possível ver um veículo preto rodopiando na via e atingindo a vítima, que estava sentada em um ponto de ônibus. Enquanto a mulher estava caída no chão, o motorista fez a volta na rua e fugiu sem prestar socorro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher foi socorrida com sangramento e suspeita de fratura na perna esquerda. Ela foi levada para uma unidade de saúde.