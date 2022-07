Carro de zagueiro Renan teve sete multas por excesso de velocidade em sete meses

O carro do zagueiro Renan Victor da Silva, que atropelou e matou um motociclista em Bragança Paulista na última sexta-feira (22), acumula nove multas, sendo sete por excesso de velocidade, de outubro de 2021 a abril de 2022. As informações são do UOL.







Conforme um relatório do Departamento Nacional de Trânsito, das sete multas de velocidade do Honda Civic registrado no nome do atleta, três foram aplicadas de madrugada. O documento não indica se Renan ou outro motorista estava conduzindo o carro no momento das infrações.

Das sete multas por excesso de velocidade registradas no veículo do zagueiro, em quatro o condutor ultrapassou em até 20% o limite da via. Nas outras três advertências, o motorista dirigia entre 20% e 50% além do limite permitido. As outras duas infrações foram por furar a lei do rodízio, que limita a circulação de automóveis na cidade de São Paulo.

O acidente

O defensor do Palmeiras, que está emprestado ao RB Bragantino, estava com a habilitação suspensa no momento em que atropelou o motociclista Eliezer Pena. Depois de acertar a fiança no valor de R$ 242,4 mil, o zagueiro ficou livre para responder ao processo em liberdade.

Responsável por cuidar do processo do jogador, o promotor Rogério Filócomo disse ao UOL que o histórico de infrações de Renan será fundamental para a definição da denúncia que o Ministério Público fará à Justiça. “Vou pedir à autoridade policial para levantar isso oficialmente. Já mostra uma tendência de que ele abusava da direção, que o excesso de velocidade, a direção perigosa, não foram um fato isolado. É claro que vamos pôr na balança na hora de decidir”, declarou.

“O Renan praticou o crime como homem e ele vai responder como homem”, afirmou o promotor. “Ele tem todos os direitos assegurados por lei dentro do processo penal, mas o MP vai procurar todas as responsabilidades dele dentro do processo penal”, concluiu.