Carro de luxo desgovernado causa engavetamento na Zona Sul de São Paulo

O motorista de um carro de luxo causou um grave acidente na manhã deste domingo, 10, no Sacomã, Zona Sul de São Paulo. A SUV branca não freou diante de um semáforo vermelho e acabou colidindo contra outros quatro veículos e um motociclista.

O acidente aconteceu entre as esquinas da Avenida Presidente Tancredo Neves e da Avenida Nossa Senhora da Saúde. Nas imagens, divulgadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), é possível ver o momento em que o motorista desgovernado atinge as vítimas e arremessa o motociclista.

Uma pessoa foi encaminhada ao pronto socorro pelo Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado no 26º Distrito Policial do Sacomã e, até o momento, a Polícia não divulgou informações sobre o exame de bafômetro do motorista.