Carro de luxo de Tom Cruise é roubado durante gravações de ‘Missão Impossível’

Tom Cruise teve uma dor de cabeça tremenda na última semana. O ator, que está gravando o sétimo filme da franquia “Missão Impossível” teve seu carro roubado na última semana.

O artista trabalhava em algumas tomadas na cidade de Birmingham, quando sua BMW X7, avaliada em R$ 700 mil, foi roubada no estacionamento do hotel onde o norte-americano estava hospedado. De acordo com o jornal The Sun, os ladrões usaram um aparelho de última geração para burlar o sistema de segurança do veículo e conseguir dar a partida.

Não demorou muito para a polícia rastrear o sinal emitido pelo carro e recuperá-lo nas proximidades de Smethwick, a cerca de cinco quilômetros de distância. Porém, alguns milhares de libras e outros pertences do ator foram levados pelos bandidos.

A polícia de West Midlands diz que não desistiu de recuperar os bens do artista, porque as investigações continuam em andamento, porém, não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. “Eu prometo a vocês que isso não é Photoshop”, escreveu o perfil da organização no Twitter, junto a uma foto dos dois agentes que investigam o roubo à estrela.

