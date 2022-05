Carro de ex-assessor de Gabriel Monteiro irá passar por perícia

O veículo de Vinicius Hayden Witeze, ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro, que morreu em um acidente de carro na RJ-130, vai passar por perícia nesta segunda-feira (30). As informações são do ‘O Globo’.

Responsável pelo inquérito, Marcio Mendonça Dubugras, titular da 110ª DP (Teresópolis), solicitou a diligência para analisar se houve adulteração na parte mecânica, elétrica ou do sistema de alimentação de combustível que pudesse contribuir com o acidente.





Conforme a Polícia Civil, as investigações preliminares apontam que Vinicius perdeu a direção do carro ao entrar em uma curva na rodovia. Em seu veículo, de acordo com O GLOBO, foram encontradas cópias do depoimento que Hayden deu na Câmara de Vereadores do Rio no processo que pode culminar na cassação de Gabriel Monteiro.

Entenda o caso

No último sábado (28), o ex-assessor, que depôs na semana passada protegido por um colete à prova de balas em processo que pode decidir pela cassação de Gabriel, morreu em um acidente de carro enquanto trafegava na estrada que liga Friburgo a Teresópolis, no Rio de Janeiro.