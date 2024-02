Carro de ator desaparecido é localizado pela polícia com marcas de tiros e vestígios de sangue

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/02/2024 - 12:40 Para compartilhar:

O carro do ator Edson Caldas Barboza, que está desaparecido desde o dia 2 de fevereiro, foi localizado pela polícia do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 9, no município de Queimados, na Região Metropolitana.

Já na manhã deste sábado, 10, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) identificaram marcas de tiros e vestígios de sangue após a realização de perícia no veículo.

Durante a semana, a família de Edson, que também trabalha como entregador, apontou, após fazer o rastreamento do aparelho celular, que ele teria ido até a cidade de Japeri, também na Região Metropolitana, porém longe de seu local de moradia e de onde ele deveria ir realizar uma entrega.

Os parentes de Edson descobriram uma câmera que registrou o veículo passando por uma rua daquele município.

“A gente bateu lá de porta em porta. Mostramos a foto dele e perguntamos. Aí conseguimos uma câmera que mostra o carro passando na via de lá, só que não podemos divulgar por causa da investigação. Já está na mão da polícia. O carro passou naquele sentido ali”, disse a esposa Jennyffer Vieira.

O último contato de Edson com sua mulher foi na sexta-feira, 2. Ele tem 29 anos, estava trabalhando como entregador de aplicativo à noite e teria parado em um bar no bairro onde mora, na capital, quando foi visto pela última vez.

O ator teve como trabalho mais conhecido a novela Gênesis, da TV Record.

Quem tiver informações sobre o caso pode ligar para o Disque Denúncia pelo (21) 2253-1177.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Caldas (@caldas_barboza)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias