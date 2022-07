Carro da vereadora Verônica Costa é alvo de tiros após tentativa de assalto na zona norte do Rio

A vereadora Verônica Costa (PL) afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que seu carro foi alvo de tiros nesta terça-feira (12). As informações são do site G1.

De acordo com Verônica, o carro foi alvo de uma tentativa de assalto em Fazenda Botafogo, bairro na zona norte do Rio de Janeiro, e levou tiros no para-brisa e na janela do motorista. Como o veículo é blindado, ninguém ficou ferido no incidente.

Na sequência, a vereadora carioca foi para a 30ª DP, em Marechal Hermes, onde fez um boletim de ocorrência e deixou o veículo para ser examinado. Em depoimento, ela declarou que tinha saído de Duque de Caxias e ia para Madureira quando quatro motos a abordaram na Avenida Brasil.

O carro era conduzido por um motorista, que tentou se afastar do grupo, além das presenças de uma assessora e uma fotógrafa. Verônica afirma que os homens estavam com pistolas e um deles atirou no veículo.

“A vereadora está muito abalada pelo ocorrido e, em nome de todos os cidadãos cariocas, clama por um basta na violência”, disse assessoria, em nota, nas redes sociais.