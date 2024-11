Carro da Secretaria-Geral da Presidência é roubado no Rio durante G20

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2024 - 14:19 Para compartilhar:

Um veículo da Secretaria-Geral da Presidência da República foi roubado nesta quinta-feira, 14, durante a cúpula do G20, que reúne autoridades nacionais e internacionais no Rio de Janeiro. A informação foi reportada pelo jornal Folha de S. Paulo.

A PM fluminense relatou que policiais recuperaram o carro no Complexo da Maré. De acordo com o órgão, dois homens em uma moto abordaram o motorista do veículo na Rua do Riachuelo, região da central da cidade. Os suspeitos ainda não foram localizados pelas autoridades.

Procurada, a Secretaria-geral, comandada pelo petista Márcio Macêdo, não retornou o contato até a publicação desta notícia. O espaço segue aberto à manifestação.