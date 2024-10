Carro da equipe de segurança de Lula é roubado no local de votação do presidente

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 17:44 Para compartilhar:

Um carro do gabinete de segurança da presidência da república foi roubado por homens armados na tarde desta sexta-feira, 4, em frente ao local de votação do presidente Lula.

A Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, onde o caso aconteceu, fica localizada na Rua Maria Azevedo Florence, na cidade de São Bernardo do Campo, Região Metropolitana de São Paulo.

O veículo, que é descaracterizado, havia sido usado pela equipe para ir até o endereço realizar uma checagem de segurança antes do presidente ir votar para as eleições municipais, que acontecem em primeiro turno no próximo domingo.

A checagem do local de votação do presidente é um procedimento de segurança considerado padrão.

Segundo o portal Metrópoles, o registro no boletim de ocorrência diz que o crime se deu quando a motorista estava sozinha no veículo aguardando o retorno da equipe do Comitê de Governança Institucional da Secretaria-geral da Presidência da República (CGI/SG), que se encontrava no interior do prédio fazendo o reconhecimento de segurança.

Ainda de acordo com o registro, dois suspeitos armados abordaram e ameaçaram a motorista com arma em punho, exigindo, também, que ela fornecesse a senha do seu celular.

Juntamente com o veículo, um T-Cross, os assaltantes levaram uma série de objetos pessoais e equipamentos profissionais que eram utilizados pelos funcionários da CGI na execução de seus serviços.

Entre os objetos roubados estão crachás de identificação, malas, mochilas, relógios de pulso e celulares, além de coletes a prova de balas.

O caso foi registrado no 3° DP de São Bernardo do Campo como roubo de veículo sob ameaça com arma de fogo.