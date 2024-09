Carro com candidato a prefeito de Mogi Guaçu pelo PL é alvo de tiros

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 9:24 Para compartilhar:

O candidato a prefeito de Mogi Guaçu (SP) José Luiz Nora Neto, o Dr Nora (PL), teve o carro atingido por tiros enquanto ele e sua equipe voltavam de um compromisso de campanha na noite de segunda-feira, 16.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, dois homens em uma moto se aproximaram do veículo e realizaram disparos na Rodovia Vice Governador Almino Monteiro Álvares Afonso, em Mogi Guaçu. Imagens divulgadas pela equipe do candidato mostram o carro blindado com marcas de tiros na lataria e nos vidros.

+ Polícia instaura inquérito para investigar cadeirada de Datena em Marçal

Após o ocorrido, as autoridades foram acionadas e seis pessoas, incluindo uma criança de 13 anos, foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Mogi Guaçu.

Segundo a assessoria do candidato, ninguém ficou ferido. No entanto, Dr Nora foi “internado em estado de choque” e a equipe está “muito abalada”.

Ainda conforme a organização da campanha, o candidato já havia recebido inúmeras ameaças. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio. “Diligências são realizadas visando à identificação e localização dos autores”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) em nota ao site IstoÉ.

Também em nota, a deputada estadual Carla Zambelli (PL-SP), colega de partido de Dr Nora, repudiou o ocorrido. “É inaceitável que, em pleno período eleitoral, a integridade de um candidato seja ameaçada dessa maneira. Já entrei em contato com sua equipe e estou acompanhando o caso de perto. Vou atuar firmemente para que as autoridades competentes realizem uma investigação rigorosa e garantam que os responsáveis por esse atentado sejam identificados e punidos com o rigor da lei”, declarou a parlamentar.