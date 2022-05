Carro capota na Anhanguera e deixa quatro pessoas feridas

Na manhã deste domingo (29), um carro capotou no quilômetro 38 da rodovia Anhanguera, em Cajamar, em São Paulo, e deixou quatro pessoas feridas. As informações são do R7.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou gravemente ferida. O homem foi levado para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas. A CCR Autoban, concessionária que administra o trecho, também revelou que uma segunda vítima teve ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital de Franco da Rocha.





As duas últimas pessoas envolvidas no acidente tiverem ferimentos leves e foram socorridas ao Hospital Regional de Cajamar.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente. O caso deve ser registrado na Delegacia de Cajamar.