Carro cai no Lago de Como, na Itália, e provoca morte de casal

Ansai Ansa 07/01/2024 - 13:01

COMO, 7 JAN (ANSA) – Uma mulher de 45 anos e um homem de 38 morreram na noite do último sábado (6) depois que o veículo em que viajavam caiu no Lago de Como, no norte da Itália.

Os corpos, cujas identidades não foram divulgadas, foram recuperados pelas autoridades locais na manhã deste domingo (7).

Até o momento, não há detalhes sobre as causas do acidente.

A tragédia ocorreu por volta das 23h (horário local), em uma área do estacionamento de Villa Geno, com vista para o lago.

O carro, um SUV Mercedes, estava estacionado a poucos metros da grade quando avançou, rompendo a proteção e indo parar no lago, caindo cerca de 10 metros abaixo d’água. Uma testemunha presente no momento do acidente acionou os serviços de emergência.

Este é o segundo acidente deste tipo desde o início do ano. No dia 2 de janeiro, um carro acabou caindo de 40 metros de um penhasco nas águas do Lago de Como, em Colico, na província de Lecco. Uma mulher morreu afogada, enquanto seu marido saiu ileso. (ANSA).

