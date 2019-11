Carro cai em córrego no Alto da Boa vista e idoso fica ferido

Rio – Um carro caiu em um córrego no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um idoso de 83 anos, identificado como Germano Magalhães, ficou ferido e foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde do paciente é estável.

De acordo com os Bombeiros, o quartel da Tijuca foi acionado para a ocorrência na Avenida Passos, número 400, por volta das 15h40 para a queda do veículo. Até o momento, não informações sobre as circunstâncias do acidente.