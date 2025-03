Carro avança sobre multidão em Mannheim, na Alemanha

Veículo invadiu zona de pedestres e deixou ao menos dois mortos. Suspeito é um alemão de 40 anos, com registro de problemas mentais. Não há indícios de motivação extremista ou religiosa, dizem as autoridades.Um motorista avançou contra uma multidão numa zona de pedestres nesta segunda-feira (03/03) de Carnaval na cidade de Mannheim, no sudoeste da Alemanha. O motorista do veículo foi identificado e preso.

O secretário do Interior do estado de Baden-Württemberg – onde Mannheim está situada –, Thomas Strobl, informou que o suspeito é um alemão de 40 anos, residente no estado de Renânia-Palatinado, no Oeste do país. Relatos na imprensa alemã afirmam que o suspeito teria histórico de distúrbios mentais.

Strobl confirmou que duas pessoas morreram e outras onze ficaram feridas, cinco delas em estado grave.

Imagens registradas no local mostram policiais inspecionando um veículo Ford preto com os vidros e o para-choque danificados.

O atropelamento em massa ocorreu por volta de 12h15 (hora local, 8h15 em Brasília), provocando pânico na região. Após ser preso, o motorista do veículo foi levado para um hospital.

Sem sinais de motivação política

a Promotoria Pública e a Polícia Criminal do estado dizem não acreditar que ele tivesse agido por motivação política, extremista ou religiosa.

"Neste momento, não temos indícios de um histórico extremista ou religioso em relação à motivação específica para esse ato", afirmou Thomas Strobl, "A motivação pode ter origem nas próprias circunstâncias pessoais do perpetrador. No entanto, esta é uma questão para as investigações em andamento."

A Promotoria disse ter evidências de que o motorista sofre de distúrbios psicológicos. Ele teria jogado o carro sobre a multidão propositalmente.

A chefe de polícia de Mannheim, Ulrike Schäfer, disse que o motorista escolheu seus alvos e descreveu o atropelamento como um ataque direcionado.

O homem atirou na própria boca com uma pistola de festim antes que a polícia o levasse sob custódia, disse o diretor do Departamento de Polícia Criminal do Estado, Andreas Stenger.

O suspeito está sendo investigado por assassinato e múltiplas tentativas de homicídio, disse o promotor Romeo Schüssler. Sua condição médica foi descrita como estável.

A cidade de Mannheim, de 320 mil habitantes, cancelou vários desfiles de Carnaval planejados para esta terça-feira nos subúrbios de Feudenheim, Neckarau e Sandhofen. As festividades de rua no centro da cidade e o mercado de Carnaval também foram suspensos.

O prefeito, Christian Specht, ordenou que as bandeiras nos prédios municipais fossem colocadas a meio mastro. "Este ataque horrível e desumano abalou todos nós", afirmou. A cidade vizinha de Heidelberg também anunciou o cancelamento de sua procissão de Carnaval.

Ataques em série

O episódio em Mannheim ocorre pouco mais de dois meses depois de um atropelamento em massa num mercado de Natal em Magdeburg. Na ocasião, um homem dirigindo um veículo SUV avançou propositalmente sobre uma multidão, ferindo mais de 200 e matando seis pessoas. Posteriormente, o agressor foi identificado como psiquiatra de origem saudita, que vinha expressando comportamento errático e ideologia anti-islã nas redes sociais.

Em janeiro, um ataque a faca na cidade de Aschaffenburg, no sul da Alemanha, resultou em duas mortes, de um homem de 41 anos e de um menino de dois anos. O suspeito de 28 anos, é um solicitante de refúgio de cidadania afegã.

Em fevereiro, a cidade de Munique também foi palco de um ataque semelhante, quando um motorista avançou sobre uma manifestação, deixando dois mortos e 37 feridos. O suspeito, um afegão, foi preso. A série de ataques envolvendo imigrantes foram amplamente debatidos durante a campanha que precedeu as eleições parlamentares de fevereiro.

Em maio de 2024, um policial alemão morreu em Mannheim em decorrência de ferimentos sofridos durante um ataque contra membros de um grupo ultradireitista e anti-Islã. Na ocasião, um policial de 29 anos morreu após ser esfaqueado diversas vezes enquanto tentava acudir outra vítima do ataque, em uma praça central da cidade. O suspeito pelo crime foi preso e foi posteriormente identificado como um cidadão afegão de 25 anos.

rc/md/jps (DPA, AP, AFP, ots)