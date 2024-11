Carro alugado para o G20 é roubado no Rio e ainda não foi recuperado

Da Redação - com informações da Ansai Da Redação - com informações da Ansa https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-informacoes-da-ansa/ 17/11/2024 - 15:02 Para compartilhar:

Um carro alugado para o G20 e que apoiava a equipe presidencial foi roubado por três criminosos no sábado, 16, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A polícia ainda não recuperou o veículo, segundo divulgado pela TV Globo.

Trata-se de um Toyota Corolla branco, modelo 2022, com placa de São Paulo. O crime ocorreu às 20h, na rua Ex-Combatente, próximo ao posto de saúde Coelhão, em Coelho da Rocha.

O motorista voltava para casa com o automóvel quando foi abordado por bandidos em outro carro, após um dia de atendimento a uma delegação presente no encontro de chefes de estado no Rio de Janeiro.

Outro roubo no G20

Um veículo da comitiva do ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, também foi roubado. O fato ocorreu na quinta-feira, 14, na capital fluminense.

De acordo com a polícia, o motorista do secretário do chefe da pasta foi assaltado por dois criminosos enquanto aguardava um funcionário que trabalharia na cúpula de líderes do G20 na frente de um hotel. O carro foi recuperado horas depois no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

“O motorista de um ministro estava aguardando uma pessoa em frente ao hotel e foi abordado por dois homens em uma moto. O carro foi roubado, rapidamente foram acionadas as forças de segurança e o veículo foi recuperado na Nova Holanda”, informou o secretário de Segurança Pública do estado, Victor Santos, durante uma coletiva de imprensa.

O ministro Macedo participou na data da cerimônia de abertura do Urban 20 (U20), o fórum dos prefeitos do G20.