Carro abandonado em aeroporto com placa COVID 19 intriga funcionários

Uma BMW estacionada no Aeroporto de Adelaide, na Austrália, tem intrigado os funcionários. O carro com a placa “COVID 19” foi descoberto após uma ventania levantar a capa que cobria o veículo. Segundo os funcionários, o automóvel está no estacionamento desde fevereiro, antes do início da quarentena no país.

De acordo com a imprensa australiana, a placa é verdadeira e consta no site do departamento de trânsito do país como pertencente a um modelo de BMW cinza, igual a foto divulgada por Steven Spry.

Steve diz acreditar que o dono do carro deve ter viajado para outro país e, por conta da pandemia, ainda não conseguiu retornar. “É um veículo topo de linha, então teria que ser alguém rico para conseguir um veículo como esse. Mas você pensaria que um membro da família teria vindo buscar”, disse Steven em entrevista à ABC.

