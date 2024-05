Carreta dos Correios com doações para o RS tomba no interior de SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 12:18 Para compartilhar:

Uma carreta dos Correios que carregava quase 20 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul tombou na Rodovia dos Bandeirantes, altura de Santa Bárbara d’Oeste (SP), cidade que fica a cerca de 135 quilômetros da capital paulista, durante a noite desta quarta-feira, 8. O motorista do veículo não se feriu. Parte do carregamento foi derramado na pista. As informações são do Bom Dia Cidade, da EPTV, afiliada da TV Globo.

O motorista da carreta partiu de Ribeirão Preto (SP) e tinha como destino a cidade de Porto Alegre (RS). O homem alegou que teve um descuido e tombou o veículo, que estava abaixo do peso de balança. De acordo com as autoridades, o caminhão não tinha irregularidades e o condutor estava apto para dirigir.

Estavam no caminhão roupas, alimentos, cobertores e garrafas de água. Todos os itens seriam encaminhados para as vítimas da tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul.

Apesar do ocorrido, cerca de 70% da carga pôde ser reaproveitada e será encaminhada novamente ao destino determinado. A concessionária responsável pela carreta afirmou que irá enviar outro caminhão para prosseguir com a viagem.