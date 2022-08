Carreño vence batalha contra Evans e disputa, em Montreal, sua maior final

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 0:27 Compartilhe

O tenista espanhol Pablo Carreño, ex-top 10 e atual 23º do mundo, se classificou, no fim da noite deste sábado, para a final do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, sua primeira decisão deste tipo de evento na carreira.

O espanhol derrotou o britânico Daniel Evans, 39º colocado, por 7/5 6/7 (9/7) 6/2 após 2h58min de duração.

Busta teve match-point no tie-break do segundo set, mas Evans tirou bons contra-pés e golpes para levar ao terceiro. Só que no terceiro o espanhol quebrou, fez 5 a 2 com autoridade e foi firme para fechar o jogo.

Ele vai buscar seu sétimo título na carreira. Só conquistou um ATP 500, em Hamburgo, na Alemanha, em 2021, e fez final em Barcelona, na Espanha.

Seu rival será o polonês Hubert Hurkacz, 10º, que passou de virada pelo norueguês Casper Ruud, 7º colocado.

E MAIS: